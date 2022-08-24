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Дети из Херсонской области поделились своими впечатлениями от лагеря «Звёздный»

В спортивно-оздоровительном лагере «Звёздный» в Невельском районе отдыхают и набираются сил 44 ребёнка из Бериславского района Херсонской области в возрасте от восьми до 15 лет. Корреспондент Псковского агентства информации пообщался с детьми и узнал об их впечатлениях.

«Я приехала сюда три дня назад и хочу сказать, что тут очень классно, здесь можно купаться и в целом очень весело: можно ходить на дискотеки и участвовать в конкурсах. А ещё здесь вкусно кормят. Тут все ребята очень хорошие, и с каждым можно подружиться. Надеюсь, что нас ещё раз сюда позовут, не хочу уезжать», – рассказала Таня.

«Я приехала из Херсонской области, и мне тут очень нравится, меня здесь вкусно кормят. Здесь прикольные разные конкурсы», – поделилась Полина.

«Меня зовут Виталя, это мой брат Витя. Нам тут очень нравится, потому что тут можно играть. Ещё здесь каждый день делаем зарядку по утрам, хорошо спать можно. Нам с братом тут очень нравится, и я хочу оставаться здесь всегда», – рассказал бойкий Виталий, стоя с братом.

Сопровождающая детей Оксана Колтакова отметила, что в псковском лагере дети изменились. «Они просто ожили, я давно не видела таких счастливых лиц», – прокомментировала сопровождающая. Она добавила, что все дети с большим удовольствием принимают участие в различной лагерной деятельности от пения до спортивных соревнований.

«Сегодня мы приняли участие в соревнованиях и победили, вы не представляете восторг детей. Мы бы с радостью приехали сюда ещё и надеемся, что нас снова позовут. Дети уже подходят и спрашивают, могут ли они ещё вернуться. Я думаю, многие родители, которые побоялись отправить своих детей так далеко, очень жалеют об этом. Спасибо большое всем тем, кто дал им возможность тут отдохнуть и здесь ожить», – заключила Оксана Колтакова.

Напомним, что 22 августа группа детей из Бериславского района Херсонской области в возрасте от восьми до 15 лет высадилась на перрон железнодорожного вокзала Пскова. На поезде Евпатория – Псков приехали 44 ребёнка и четверо взрослых сопровождающих. Украинцы преодолели 2 700 километров, чтобы приехать на Псковщину.

Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также тогда псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь. На место прибыли три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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