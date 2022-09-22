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Общество

О креативности, культуре и необычной охоте – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто пока не спит. И снова на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест». Меня зовут Сергей Владимирович. Попробуем заглянуть в только что ушедший день, чтобы вспомнить его позитивные события. 

Главным событием культурной жизни Пскова была, конечно, опера «Борис Годунов» в постановке Мариинского театра. Билеты было невозможно достать, в зале полный аншлаг. Ещё бы! Сам Валерий Гергиев приехал в Псков, чтобы дирижировать оркестром! Когда ещё представится случай попасть на такое действо? А если вы хотите одним глазком увидеть, как оно проходило, нажимайте на ссылку – там есть видео.

Эксперты проанализировали более 7 миллионов резюме со всей страны и выяснили, как часто соискатели из разных регионов указывают креативность среди своих ключевых навыков. В целом такой навык, как креативность, присутствует всего в 2,2 % резюме россиян. Псковичи оказались на 18-м месте, что очень неплохо, говорит о хорошей фантазии и способности к нестандартным решениям. Не люблю американизмы. Креативность = творчество! Способны вы создавать что-то новое, уникальное и удивительное? Значит, вы творческий человек. Вот и вся премудрость американизма.

Ещё одна хорошая новость касается молодых родителей. Для встречи матерей и детей при выписке из перинатального центра Пскова разрешили въезд автотранспорта на территорию учреждения. Что для этого необходимо? Читайте самостоятельно. Теперь будет всё как положено: вынос ребёнка, фотографии на крыльце, фотографии садящихся в такси и т. д.

В Бериславский район Херсонской области ввезли гуманитарную помощь от жителей Пскова. В гуманитарке – продукты и жизненно необходимые вещи.

Есть такие особые фотографы, которые охотятся за северным сиянием. Следующая информация для них: активные полярные сияния ожидаются на Земле в ближайшие дни. Почему? Читайте подробнее в новости. Расчехляйте фотоаппараты – и на охоту!

Псковичей и жителей региона предупреждают о диких животных, которые оказываются внезапно на проезжей части автодорог. Но они – животные, а мы – люди. Поэтому если не хотите получить копытом лося по голове сквозь ветровое стекло, поумерьте коней в своём авто. Поспевает повсюду только тот, кто никуда не спешит. Запомните эту золотую фразу.

И напоследок расскажу о том, что федеральный канал покажет фильм о народе сето. Включайте свои телеприёмники в предстоящую субботу, найдите канал «Россия-Культура» и в 12:25 смотрите фильм «Земля людей. Сето».

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера.

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