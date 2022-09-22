Минобороны раскрыло потери российской армии на Украине
Минобороны сообщило о потерях российской армии на Украине. Количество погибших в ходе спецоперации составляет 5 937 человек, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.
По информации министра обороны, Украина несет большие потери: 61 207 погибших, 49 368 раненых.
«Это достаточно значимые потери, если говорить о чуть больше чем 200-тысячной армии, и больше 100 тысяч потерь - это половина армии потеряна. Именно поэтому у них идет уже четвертая волна мобилизации, мобилизовано почти 300 тысяч», - сказал глава Минобороны РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. При этом студентов призывать не будут. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.
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