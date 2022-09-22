В рамках частичной мобилизации студентов призывать не будут - Шойгу

10:04, 21 сентября 2022, ПАИ

В рамках частичной мобилизации студентов призывать не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности», - сказал глава государства в телеобращении, пишет ТАСС.

Всего, по словам Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов - у России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%, передает РИА Новости.

Секретарь СПЧ Александр Точенов также заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, никуда призывать не будут.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.