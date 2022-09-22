О планах участвовать в конкурсе на должность главы Пскова сообщил Борис Елкин

13:47, 22 сентября 2022, ПАИ

О планах участвовать в конкурсе на должность главы города Пскова сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в программе «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО».

Он уточнил, что конкурс объявят в октябре, а итоги будут известны в ноябре. «Участвовать в этом конкурсе я буду, а дальше решит конкурсная комиссия и Псковская городская Дума. Не будем загадывать, зачем надевать ту шапку, которую тебе еще никто не предложил», - прокомментировал Борис Елкин.

Напомним, 27 мая депутаты Псковской городской Думы провели очередную, 66-ю сессию, на которой одобрили поправки в Устав Пскова. Согласно внесённым изменениям, глава городского округа, являющегося административным центром, будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса и возглавлять местную администрацию.

В настоящее время в Пскове действует двуглавая система управления городом. Сегодня, 22 сентября, председателем Псковской городской Думы 7-го созыва был избран представитель партии «Единая Россия» Александр Гончаренко.