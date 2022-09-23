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Культура

Актёр Илья Дель: Мой творческий путь начался в Пскове

Артист театра и кино Илья Дель на творческой встрече в медиацентре ПАИ рассказал о начале своего творческого пути и выступлениях на сцене драмтеатра в Пскове. 

По словам артиста, первый свой спектакль он сыграл в 1998 году, когда ему исполнилось 13 лет. Это был спектакль «Моцарт и Сальери», показ которого состоялся в рамках Пушкинского театрального фестиваля. Молодому артисту досталась роль юного Моцарта, а его отец сыграл конкурента великого австрийского композитора - Сальери. 

«После показа на малой сцене в Псковском театре драмы началась моя творческая жизнь», - сказал Илья Дель.

Напомним, спектакль режиссера Константина Богомолова «Преступление и наказание» с участием актера пройдет сегодня, 23 сентября, в 19:00 на большой сцене театра драмы им. А. С. Пушкина.

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