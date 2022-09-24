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Политика

Екатерина Мизулина: Можно уже с уверенностью говорить, что идёт Telegram-война

Порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации и 640 тысяч — о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях распространено в интернете, заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, пишет РИА Новости.

«Информационные атаки на данный момент усиливаются: порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации и 640 тысяч на сегодняшнее утро фейковых сообщений о референдумах», — сказала она на пресс-брифинге по работе общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Екатерина Мизулина отметила, что основной площадкой для таких фейков являются Telegram- каналы.

«Можно уже с уверенностью говорить, что идёт Telegram-война, потому что по-другому это не назовёшь», — добавила она.

Напомним, что референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования организованы в регионах РФ, в том числе в Псковской области.

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