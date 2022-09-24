Голосование на референдумах проходит на участках в Псковской области

15:31, 24 сентября 2022, ПАИ

На четырёх участках в Псковской области идёт голосование на референдумах. Об этом сообщает избирательная комиссия Псковской области в своём Telegram-канале.

Также организовано голосование вне помещения по графику.

«Это важное событие в моей жизни, в жизни страны, всех нас», — отмечает жительница Запорожской области.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях проходят с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования организованы в регионах РФ, в том числе в Псковской области.