Голосование на референдумах проходит на участках в Псковской области
На четырёх участках в Псковской области идёт голосование на референдумах. Об этом сообщает избирательная комиссия Псковской области в своём Telegram-канале.
Также организовано голосование вне помещения по графику.
«Это важное событие в моей жизни, в жизни страны, всех нас», — отмечает жительница Запорожской области.
Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях проходят с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования организованы в регионах РФ, в том числе в Псковской области.
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