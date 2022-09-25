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Политика

Более 50 % составила явка на референдумах в ЛНР, ДНР и Запорожской области

Явка на референдумах в Запорожской области составила 51,55 %, в ЛНР и ДНР — более 50 %, в Херсонской области — 48,9 %. Об этом сообщают главы избиркомов по итогам трёхдневного голосования.

«На всей территории Луганской Народной Республики отмечается высокая явка. На третий день в голосовании приняло участие более 50 % участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся», — отметила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко.

По словам Кравченко, лидерами явки в ЛНР стали Луганск, Антрацит и Краснодон.

«Освобождённые территории у нас также не отстают, там тоже хорошие показатели», — добавила она. 

Также за три дня голосования на референдуме о самоопределении Херсонской области участие в нём приняли почти 49 % списочного состава избирателей, сообщает ТАСС.

«Что касается провокаций, то сегодня участковая избирательная комиссия была вынуждена приостановить свою работу в Снигирёвке из-за начавшегося артиллерийского обстрела. Работа комиссии будет возобновлена, если этому будут соответствовать условия, если не будет угрозы жизни членов комиссии и не будет угрозы нашим избирателям. Завтра у нас ещё один день выездного голосования, и мы туда поедем, если всё будет хорошо», — рассказала председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова. 

Напомним, что ранее стало известно об открытии участков для голосования на референдумах о вхождении в состав РФ в Псковской области. Адреса избирательных участков, график их работы можно уточнить по телефону регионального центра 8-800-222-17-05.

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