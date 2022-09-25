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Политика

Информация о невидимых чернилах на референдумах оказалась фейком

Фото: ТАСС

Использование исчезающих чернил на референдуме в Донецкой Народной Республике опровегли в ЦИК. Об этом заявил председатель ЦИК региона Владимир Высоцкий.

«Новый фейк, о котором мы сегодня узнали, — невидимые чернила. Использование таких чернил не имеет никакого практического смысла, потому что при любом варианте голосования, если отметка из бюллетеня исчезнет, он будет признан недействительным. Дописать же отметку при подсчёте не получится, так как подсчёт проходит гласно, с привлечением наблюдателей и СМИ», — рассказал он.

Владимир Высоцкий добавил, что при перемещении бюллетеней из переносных ящиков в сейф-пакеты тоже невозможно дописать отметку, так как это прозрачная процедура. Он отметил, что никто не запрещает гражданам использовать при голосовании свои ручки, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее стало известно об открытии участков для голосования на референдумах о вхождении в состав РФ в Псковской области. Адреса избирательных участков, график их работы можно уточнить по телефону регионального центра 8-800-222-17-05.

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