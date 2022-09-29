Утверждены доходы бюджета Псковской области с прибавкой в миллиард

14:18, 29 сентября 2022, ПАИ

На сентябрьской сессии регионального парламента депутаты внесли очередные изменения в бюджет текущего года – доходы и расходы увеличиваются на 1 млрд 115 млн 536 тысяч рублей. Дополнительные средства безвозмездно поступили из федерального бюджета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Более 476 млн рублей регион получил в виде дотаций за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Направление расходования этих денег область определяет самостоятельно.

Эти средства будут направлены на приобретение датчиков для мониторинга глюкозы для больных сахарным диабетом, компенсацию расходов выпадающих доходов предприятий ЖКХ, благоустройство территорий медицинских объектов и приобретение жилья для медработников, завершение строительства социального городка в Пскове, закупку оборудования для создания «умных» площадок, на приобретение объектов недвижимости для Центра лечебной педагогики, строительство ФОКОТов и на другие цели.

«Не могу не отметить успешную работу правительства области во главе с губернатором по привлечению средств из федерального бюджета, - прокомментировал изменения показателей бюджета председатель Собрания депутатов Александр Котов. - Существует оценка показателей по выполнению национальных проектов, государственным программам. По результатам успешной работы регион получил почти полмиллиарда рублей, которые мы теперь можем направить на различные нужды. Таким образом следует действовать и дальше – использовать все имеющиеся возможности для пополнения регионального бюджета за счёт стимулирующих мер, которые установлены на федеральном уровне».

Самая значительная прибавка в региональном дорожном фонде – он увеличился на 1 млрд 255 млн 910 тысяч рублей. Пришедшие из федерального бюджета деньги будут направлены на строительство Северного обхода, за счёт остальной суммы будут профинансированы ремонты участков автомобильных дорог Дубровка - Дедовичи, Нестрино - Остров, Великие Луки – Новосокольники, Подсевы - Славковичи.

В новой редакции бюджета уменьшены параметры госпрограммы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики». Снижение объёмов финансирования – техническое. Социальные доплаты к пенсии, которые раньше выплачивались из областного бюджета, теперь будут перечисляться по линии Пенсионного фонда РФ. Как подчеркнул Александр Котов, высвободившиеся бюджетные средства остаются в регионе и будут израсходованы на меры социальной поддержки граждан.

С учётом внесённых изменений доходы областного бюджета 2022 года составят 51 млрд 685 млн 208 тысяч рублей, расходы - 55 млрд 909 млн 691 тысячу рублей.