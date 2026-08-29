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Экономика

Запрет на экспорт дизельного топлива продлили в России

Правительство продлило временный запрет на экспорт отдельных видов топлива, следует из постановления на сайте правительства России.

Фото: ПАИ

Запрет касается экспорта дизельного и судового топлива, а также газойлей, которые с территории России вывозят производители.

Ограничение будет действовать до 30 сентября включительно.

Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Напомним, общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ограничение действовало до 31 августа текущего года.

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