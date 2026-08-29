Запрет на экспорт дизельного топлива продлили в России
Правительство продлило временный запрет на экспорт отдельных видов топлива, следует из постановления на сайте правительства России.
Запрет касается экспорта дизельного и судового топлива, а также газойлей, которые с территории России вывозят производители.
Ограничение будет действовать до 30 сентября включительно.
Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
Напомним, общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ограничение действовало до 31 августа текущего года.
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