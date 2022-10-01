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Общество

С 1 октября подорожают плацкартные билеты

Плацкарта в России подорожает. Фото: Туристический портал Республики Крым, Евгения Мартыненко

Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах дальнего следования в России с 1 октября увеличиваются на 6, 52% (не более чем на 90 рублей в пересчете на одного пассажира). Эту индексацию в конце сентября утвердила Федеральная антимонопольная служба, сообщает РИА Новости.

Приказ ФАС предусматривает индексацию тарифов, сборов и платы за работы (услуги) «Российских железных дорог», «Федеральной пассажирской компании», «Пассажирской компании «Сахалин», «Железных дорог Якутии» и «Гранд Сервис Экспресс» (оператора пассажирских перерезок в Крым).

В пресс-службе ФАС пояснили, что среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в 2 раза ниже ожидаемой в 2022 году инфляции, а в пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей.

В ведомстве отметили, что решение позволит улучшить транспортную доступность железнодорожных перевозок в регионы, а также закупить современный подвижной состав.

Тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах регулируются государством, они индексируются ежегодно на уровень не выше инфляции. Ранее в 2022 году эти тарифы уже были проиндексированы на 4, 3%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ по итогам 2022 года составит 12,4%.

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