Международный день пожилых людей отмечается сегодня

09:00, 01 октября 2022, ПАИ

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей, пишет calend.ru.

Сначала эту дату стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей.

По данным ООН, в настоящее время в мире проживает порядка одного миллиарда человек в возрасте старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20% мирового населения.

Этот день традиционно отмечается и в России, а также в Азербайджане, Беларуси, Латвии, Молдавии, Украине. В Японии в третий понедельник сентября отмечают День почитания пожилых людей.