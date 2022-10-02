Открытие школы литературной критики прошло в Пушкинских Горах

19:09, 02 октября 2022, ПАИ

Вера Емельянова приняла участие в торжественном открытии работы Школы литературной критики в Пушкинских Горах, сообщает газета «Пушкинский край».

Участники Школы литературной критики присутствовали на открытии выставки из Национального художественного музея Республики Беларусь. Выставка открылась в выставочном зале «Льнохранилище» в Пушкинском Заповеднике. Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов подарил в фонды музея каталоги, книги и пять листов с оригинальной графикой белорусского известного художника Аркадия Астаповича.

Проект инициирован в память о Валентине Курбатове, работавшем много лет в жюри премии «Ясная Поляна», который «как никто другой, олицетворяет связь времен и поколений», отмечается в сообщении.

Школа литературной критики в Пушкинских Горах будет посвящена исключительно критике поэзии. Предполагается очная форма взаимодействия молодых авторов и известных критиков.