Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дождливая погода ожидается на Северо-Западе России

Дождливая погода ждет жителей Северо-Запада России на этой неделе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«По Северо-Западу будет смещаться атлантический циклон, так что жителей региона ждёт дождливая погода», - отметили синоптики. Днём на севере температура воздуха составит +5…+10 градусов, в южной части - до +10…+15, в первые дни будет на 3–4 градуса прохладнее.

Ранее со ссылкой на ведомства МЧС по Псковской области сообщалось, что утром 3 октября по юго-восточным районам, днём в большинстве районов Псковской области ожидаются сильные дожди, возможны локальные подтопления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 октября 2022

Дождливая погода ожидается на Северо-Западе России
03 октября 2022

День ОМОНа отмечают сегодня в России
02 октября 2022

30 саженцев сосны высадили добровольцы в Острове
02 октября 2022

Определен лучший начальник караула по охране объектов УИС и УФСИН
02 октября 2022

Скончался обвиняемый в государственной измене Валерий Митько

02 октября 2022

Ко Дню пожилого человека прошел турнир по быстрым шахматам в Пскове
02 октября 2022

Гимнастки Псковской области заняли призовые места на турнире в Москве
02 октября 2022

Презентация книги, посвященной Юрию Якубову, прошла в Великих Луках


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...