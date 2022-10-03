Дождливая погода ожидается на Северо-Западе России

07:22, 03 октября 2022, ПАИ

Дождливая погода ждет жителей Северо-Запада России на этой неделе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«По Северо-Западу будет смещаться атлантический циклон, так что жителей региона ждёт дождливая погода», - отметили синоптики. Днём на севере температура воздуха составит +5…+10 градусов, в южной части - до +10…+15, в первые дни будет на 3–4 градуса прохладнее.

Ранее со ссылкой на ведомства МЧС по Псковской области сообщалось, что утром 3 октября по юго-восточным районам, днём в большинстве районов Псковской области ожидаются сильные дожди, возможны локальные подтопления.