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Общество

МЧС предупреждает о неблагоприятном явлении

Утром 3 октября по юго-восточным районам, днем 3 октября в большинстве районов Псковской области ожидаются сильные дожди, возможны локальные подтопления, сообщает пресс-служба ведомства МЧС по Псковской области.

Пресс-служба подразделения подготовила рекомендации для населения при сильном дожде.

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Если сильный дождь застал Вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Для водителей также есть определенные рекомендации.

Заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест. Не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

Если сильный дождь застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Напоминаем, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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