Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

10:12, 03 октября 2022, ПАИ

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Как сообщает Telegram-канал компании, 110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что шквалистый ветер и ливни сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.