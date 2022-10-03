Псковский театр поможет российским солдатам в зоне СВО

11:50, 03 октября 2022, ПАИ

Псковский театр драмы будет перечислять средства на оказание помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Соответствующее распоряжение подписал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев. «Мы хотели бы, чтобы нашу акцию поддержали не только госучреждения, но и частные компании, которым небезразлична судьба нашей страны», - подчеркнули в театре.

