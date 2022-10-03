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Общество

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области. Общее число смертей от COVID-19 в регионе достигло 1 917, сообщает официальный Telegram-канал региона.

За сутки в области зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом. Всего подтвержденных случаев заболевания – 123 598. Выздоровели 300 человек, всего – 120 269.

В Пскове заболели 35 человек, в Великолукском, Порховском, Усвятском районах - по одному человеку, в Невельском и Островском - по двое.

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