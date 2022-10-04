Картины из псковского музея начали появляться на фасадах домов

22:50, 03 октября 2022, ПАИ

Стартовал проект «Городская галерея. Запсковье», сообщает театрально-концертная дирекция Псковской области. Уже сегодня на фасаде дома по адресу Новосёлов, 46 была произведена подготовка стены к нанесению краски.

Начало положено. Первые штрихи картины «Самолёты. Аэросев» советского художника Василия Купцова уже можно увидеть на здании.

Проект реализуется за счет средств гранта, полученного по результатам конкурсного отбора, проведенного комитетом по туризму Псковской области.