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Общество

В Пскове моют фасады домов для создания копий картин известных художников

 

Дом на улице Новосёлов, 46 подготовили сегодня к покраске. На его фасаде появится картина одного из известных художников.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, дом отмыли от грязи специальной водяной пушкой под высоким давлением, затем рабочие нанесут подготовительный слой краски. И только после этого сюда пригласят художника, задачей которого будет создать мурал во весь фасад дома. В настоящее время собрана команда творческих мастеров из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга, каждый из которых будет рисовать свою картину от начала и до конца.

Пасмурная погода их работе не помешает, поскольку художники булдут использовать профессиональные краски.

Напомним, что проект будет реализован на Завеличье, Запсковье и улице Советской Армии. Рядом с названием, автором картины и годом создания разместят QR-код для получения дополнительной информации и скачивания аудиогида.

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