На сайте «Госуслуг» появилась форма для записи добровольцем на спецоперацию
Сайт «Госуслуги» ввёл форму для добровольной записи на мобилизацию. Существует целый ряд условий, чтобы пойти добровольцем на спецоперацию, проходящую на территории Украины.
Напомним, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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