На сайте «Госуслуг» появилась форма для записи добровольцем на спецоперацию

23:01, 03 октября 2022, ПАИ

Сайт «Госуслуги» ввёл форму для добровольной записи на мобилизацию. Существует целый ряд условий, чтобы пойти добровольцем на спецоперацию, проходящую на территории Украины.

Напомним, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.