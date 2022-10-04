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Общество

На сайте «Госуслуг» появилась форма для записи добровольцем на спецоперацию

На сайте «Госуслуг» можно записаться добровольцем. Фото: скрин сайта

Сайт «Госуслуги» ввёл форму для добровольной записи на мобилизацию. Существует целый ряд условий, чтобы пойти добровольцем на спецоперацию, проходящую на территории Украины.

Напомним, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

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