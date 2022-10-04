На пропускных пограничных пунктах «Лудонка» и «Убылинка» сократились очереди

23:54, 03 октября 2022, ПАИ

На пропускных пограничных пунктах Псковской области «Лудонка» и «Убылинка» сократились очереди. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

На автомобильном пункте пропуска «Лудонка» смена перевыполняет план и вместо 300 человек в сутки оформляет 800 – 900. Смены были усилены дополнительными резервами. По словам Веры Кондратьевой, пешую очередь полностью оформили. У ворот сейчас стоят 10 – 15 человек. Остольная масса на легковых автомобилях.

По состоянию на 17:00 у шлагбаума «Убылинки» пеших нет, только легковые машины в количестве 215 штук.

«По договорённости Росгранстроем сегодня дополнительно установлены биотуалеты по 1 на каждом пункте. Сейчас устанавливаются палатки на 70 человек. На «Убылинке» палатка уже установлена. Едут устанавливать на Лудонку», – отметила Вера Кондратьева.

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