Брезентовые палатки установят в ближайшее время на пунктах пропуска в Пыталовском районе

19:46, 03 октября 2022, ПАИ

Брезентовые палатки установят в ближайшее время на пунктах пропуска «Убылинка» и «Лудонка» в Пыталовском районе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

По ее словам, по одной брезентовой палатке на 20 человек установят в ближайшее время на каждом пункте пропуска. Кроме того, глава муниципалитета напомнила, что на «Убылинке» имеется 21 контейнер для мусора, на «Лудонке» – 6 контейнеров.

Также производится мешковой сбор мусора. Так, с «Убылинки» было вывезено около 30 метров кубических отходов, с «Лудонки» – около 10 метров кубических.

Вера Кондратьева добавила, что дополнительные биотуалеты установлены на каждом посту, для граждан работают торговые точки и автолавки, где можно приобрести горячие завтраки и обеды.