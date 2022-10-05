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Политика

Три депутата Госдумы добровольцами отправляются на спецоперацию

Мобилизованные добровольно депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков в ближайшие дни отправятся на подготовку и боевое слаживание, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, пишет РИА Новости.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина.

«Наши товарищи в Госдуме Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков пришли в военкоматы по месту приписки. Добровольно, невзирая на депутатскую бронь. В ближайшие дни они отправятся в учебку для подготовки и боевого слаживания. Кроме Дмитрия Хубезова. Он его уже, можно сказать, прошел. Уже спасал наших ребят в госпиталях, в том числе на передовой», – написал Турчак в своем Telegram- канале.

Он добавил, что также о добровольном желании отправиться в зону спецоперации заявили еще несколько депутатов и сенаторов – это депутаты-координаторы гуманитарной миссии «Единой России» на освобожденных территориях Артем Туров и Артем Бичаев, а также Бадма Башанкаев, который «тоже с первых дней спецоперации на Донбассе помогал медикам оперировать и лечить раненых».

«Ряд наших коллег в регионах, депутаты заксобраний и ОМСУ, уже находятся в воинских частях, на полигонах и проходят подготовку перед дальнейшим распределением», – добавил Андрей Турчак.

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