Изборский музей приглашает на мастер-класс по рисованию осеннего пейзажа

10:54, 07 октября 2022, ПАИ

Мастер-класс по рисованию осеннего пейзажа пройдет в Изборске. Как сообщили Псковскому агентству информации в музее, 8 и 9 октября в рамках цикла творческих мастер-классов все желающие смогут нарисовать пейзаж по мотивам картин Павла Дмитриевича Мельникова «Листопад в Изборске».

Мастер-класс пройдет в музейной мастерской в доме купца Шведова (ул. Печорская, 32). Время проведения мастер-классов - 12.00 и 15.00. Предварительно записаться можно по телефону 89212198470.

Стоимость – 100 рублей, можно оплатить «Пушкинской картой». Купить билет можно здесь.