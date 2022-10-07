Избраны пять заместителей главы Великих Лук

11:47, 07 октября 2022, ПАИ

Избраны заместители главы города Великие Луки. Голосование состоялось сегодня в рамках первой сессии Великолукской гордумы нового созыва. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Первым заместителем главы города стала Светлана Степанова.

Заместителем на постоянной основе выбран Сергей Гусев, на непостоянной основе в этой должности будут работать Николай Андросович, Денис Мунштуков и Сергей Агарев.

Также на сессии определены составы профильных комиссий гордумы: по бюджету, законодательству, социальной политике, вопросам депутатской этики и других.

Напомним, что 7 октября главой Великих Лук переизбран Николай Козловский.