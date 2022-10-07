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Политика

Избраны пять заместителей главы Великих Лук

Избраны заместители главы города Великие Луки. Голосование состоялось сегодня в рамках первой сессии Великолукской гордумы нового созыва. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Первым заместителем главы города стала Светлана Степанова.

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации города Великие Луки

Заместителем на постоянной основе выбран Сергей Гусев, на непостоянной основе в этой должности будут работать Николай Андросович, Денис Мунштуков и Сергей Агарев. 

Также на сессии определены составы профильных комиссий гордумы: по бюджету, законодательству, социальной политике, вопросам депутатской этики и других.

Напомним, что 7 октября главой Великих Лук переизбран Николай Козловский.

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