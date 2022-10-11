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Общество

В Пыталовском районе юные журналисты постигают секреты профессии

Юные журналисты постигают секреты профессии с главным редактором газеты «Наша жизнь» Елены Иманаевой. Фото: Наша жизнь

Сегодня состоялась встреча главного редактора газеты «Наша жизнь» Елены Иманаевой с юными журналистами. Молодёжь обучается в Доме детского творчества. В этом году тесное сотрудничество между редакцией районного издания и учреждением дополнительного образования стало проходить в рамках сетевого взаимодействия под названием «Я – медиа ассистент». Об этом сообщили в редакции газеты.

Главный редактор рассказала ребятам о принципах работы в газете. Как создаётся местное районное издание, о том, кто пишет новости и откуда они берутся.

Руководитель районного СМИ отметила, что работа журналиста хоть и ответственная, но разнообразная. Скучать журналистам некогда. Главный редактор предложила очный и заочный формат взаимодействия с юными журналистами, в ходе которых будут проводиться встречи, беседы, сбор вопросов и предложений. Ребята смогут попробовать себя в качестве интервьюеров, писать разножанровые материалы для газеты и создавать контент для группы районного издания в ВКонтакте.

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