Эксперт – о помощи семьям мобилизованных: Социальное напряжение нужно снимать своевременно

11:28, 13 октября 2022, ПАИ

Важным в социальном плане назвал решение губернатора Михаила Ведерникова об открытии в Пскове Центра поддержки членов семей мобилизованных председатель Совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, член псковского «Экспертного клуба» Виктор Андреев.

По его словам, любое напряжение в социальном плане нужно снимать своевременно.

Виктор Андреев также добавил, что в своем выступлении президент России Владимир Путин дал поручение вновь избранным главам регионов обеспечить функционирование экономики субъектов Российской Федерации. «Понятно, что это касается всех губернаторов. Проекты, которые реализуются на территории Псковской области (ни один не закрыт и реализуются по плану правительства Псковской области), дадут стабильность экономике региона, - отметил он. - Со стороны правительства РФ принимается немало мер по стабилизации экономики в условиях санкций и частичной мобилизации. Из последних - налоговые каникулы для физических лиц, призванных по мобилизации, а также предпринимателей, которые также призваны по мобилизации, сохранение за ними рабочих мест и бизнеса».

Эксперт также заметил, что в Псковской области при проведении частичной мобилизации нагрузка на предприятия «была равномерно распределена, чтобы не подорвать работу предприятий, перегибы, допущенные в начальный период мобилизации, в ручном режиме были устранены». Более 70 человек вернулись домой.