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Общество

Компания Danone объявила об уходе с российского рынка

О своём уходе с российского рынка объявила компания по производству молочных продуктов Danone.

«Сегодня Danone объявляет о решении инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнёров», - говорится на сайте компании.

В России Danone представлен брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Тёма», Nutrilon, «Малютка» и Evian. Сделка может привести к списанию до €1 млрд. Инвестиционные проекты в России компания приостановила в марте

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