Владимир Путин проведёт заседание Совета безопасности России

20:02, 18 октября 2022, ПАИ

Владимир Путин завтра проведет заседание Совета безопасности России, сообщил Первый канал со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Оно пройдет в режиме видеоконференции и будет посвящено вопросам нейтрализации угроз для нашей страны в миграционной сфере. В администрации президента отметили, что речь, в частности, пойдет о регулировании миграционных процессов в интересах социально-экономического развития России и общественно-политической стабильности. Доклад по этому вопросу готовит замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Журналисты кремлёвского пула агентства РИА «Новости» отметили, что Путин соберёт «большой Совбез», то есть речь может идти о заседании в расширенном составе.

Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Путин собирал 10 октября, спустя 2 дня после теракта на Крымском мосту.