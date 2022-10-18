Песков: Закрывать границы России не планируется

15:26, 19 октября 2022, ПАИ

В России не планируют вводить дополнительные ограничения на выезд из страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет. Не планируется», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

При этом на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявили, что в соседних с новыми регионами областях смогут вводить ограничения движения транспортных средств. Также главы соседних с новыми регионами областей смогут вводить особый режим работы транспорта и систем связи, энергообъектов и смогут ввести контроль за работой транспорта и систем связи, вычислительных центров.

19 октября на заседании Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях.