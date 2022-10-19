Путин объявил о решении ввести военное положение в новых регионах РФ

14:54, 19 октября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин сообщил о подписании указа о введении военного положения в четырех новых регионах РФ. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности, пишет ТАСС.

Напомним, Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области включены в перечень регионов Российской Федерации в начале октября.

Основанием для принятия новых регионов в состав РФ являются результаты проведенных с 23 по 27 сентября референдумов, договоры между Россией, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии их в состав РФ и образовании новых субъектов. Это решение поддержали 87,05% проголосовавших в Херсонской области, 93,11% - в Запорожской области, 99,23% - в ДНР, 98,42% - в ЛНР.

Также он отметил, что главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.