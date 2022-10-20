Псковский губернатор высоко оценил капитальный ремонт Невельской школы искусств

22:29, 20 октября 2022, ПАИ

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Невельская детская школа искусств стала еще одним объектом, который посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в муниципалитет вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым.

В учреждении в прошлом году был проведен капитальный ремонт, теперь по отдельному решению закупили новую технику для концертного зала. Смонтировано современное звуковое, световое и видеопроекционное оборудование, установлены одежда сцены и системы подвеса, а в самом зале – новые стулья.

«Побывал на уроке хореографии и на репетиции танцевального номера. Девчонки очень талантливые, молодцы, показывают очень высокий уровень.Школа стала современной и хорошо оснащённой. Уверен, детям здесь очень комфортно и приятно заниматься», - отметил губернатор.