«Титан-Полимер» стал партнером кадрового конкурса «Лидер года – 2022» в Псковской области

08:53, 21 октября 2022, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» стал официальным партнером кадрового конкурса «Лидер года – 2022» в Псковской области. В Пскове прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между комитетом по труду и занятости Псковской области и ООО «Псковский завод «Титан-Полимер», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.



Стороны договорились о сотрудничестве в проведении конкурса. В частности, завод «Титан-Полимер» предоставит вакансии для возможного трудоустройства участников конкурса, в том числе для включения в кадровый резерв, подарки для поощрения, информационную поддержку организаторам конкурса.

Открытый региональный кадровый конкурс «Лидер года – 2022» проводится под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Конкурс поможет выявить псковичей с высокими компетенциями и лидерскими качествами. Победители могут рассчитывать на общественную поддержку и карьерное продвижение, включение в кадровый управленческий резерв региона.

Чтобы принять участие, необходимо ввести свои данные на сайте. Заявки принимаются до 31 октября. В этом году в конкурсе могут участвовать кандидаты и из других регионов, которые готовы строить свою карьеру в Псковской области.



«Конкурс «Лидер года» — это хорошая возможность для работодателей найти потенциальных кандидатов на трудоустройство. Для активных людей — это шанс проявить себя, презентовать свои инициативы и социально значимые проекты. По результатам конкурсов прошлых лет мы видим, что самые достойные конкурсанты вошли в кадровый резерв Псковской области и смогли претендовать на должности в органах власти региона и муниципалитета. Как работодатель могу заверить, что мы очень любим и ценим активных, неравнодушных, креативных работников. Такие конкурсы — это возможность для нас выявить людей с высокими компетенциями и лидерскими качествами», — подчеркнул генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко.



На заводе «Титан-Полимер» уже насчитывается 243 работника. Количество персонала будет увеличиваться, к моменту запуска первой очереди проекта будет создано около 300 высокопроизводительных рабочих мест.