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Михаил Ведерников: Ежегодно в Псковскую область приезжают 30-40 медицинских специалистов

Михаил Ведерников рассказал, что федеральные и региональные выплаты медикам будут суммироваться. Фото: скрин видео

На этой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о новой региональной доплате для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Она составит 500 тысяч рублей. Об этом он рассказал в новом видео из цикла «Еженедельное».

Это федеральная программа, по которой медицинские работники в сельской местности получают дополнительные выплаты: врачи — 1-1,5 млн рублей, фельдшеры — 500-750 тысяч рублей в зависимости от удалённости населённых пунктов.

«Теперь мы этих специалистов поддержим и на региональном уровне. Выплаты будут суммироваться. Условия работы на селе, конечно непростые. Некоторые не выдерживают — 2-3 человека в год уезжают обратно. Зато Псковская область ежегодно получает 30-40 новых специалистов, которые закрепляются в регионе. Искренне благодарю всех, кто приезжает к нам работать. Сейчас это особенно важно, учитывая активное строительство новых ФАПов», — подчеркнул глава региона.

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