Полмиллиона рублей получат готовые работать в деревнях Псковской области врачи

09:13, 21 октября 2022, ПАИ

Дополнительную региональную единовременную денежную выплату в 500 тысяч рублей будут получать врачи и фельдшеры, которые готовы переехать работать в райцентры и поселки Псковской области, соответствующее постановление подписал губернатор региона Михаил Ведерников.

«В нашем регионе уже действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым врачи, фельдшеры ФАПов и скорой помощи, медсестры, акушерки получают федеральную выплату: врачи – 1-1,5 млн рублей, фельдшеры – 500-750 тысяч рублей, в зависимости от удаленности населенных пунктов. Теперь в области появится ещё и региональная выплата. Все врачи, фельдшеры, акушерки и медсестры ФАПов, которые переедут на работу в сельские населенные пункты с 1 ноября по 31 декабря, получат выплату в 500 тыс. рублей. Федеральная и региональная выплаты суммируются», - уточнил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что в Псковской области возводится множество ФАПов, во многие из которых нужны специалисты. «Рассчитываю, что принятая мера поможет привлечь в регион новые кадры», - заключил губернатор.