Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Тема недели»: своих не бросаем


 

Не бросаем ли мы своих? Можно сказать, что за последние несколько дней этот вопрос обрёл новое наполнение. Ещё более актуальным он стал после того, как появились сообщения о том, что жители сразу нескольких муниципалитетов Херсонской области эвакуируются под угрозой эскалации военных действий со стороны Украины: ВСУ всё равно, куда летят их снаряды и ракеты — в садики, школы или жилые дома.

Точно так же в годы Великой Отечественной поступали нацисты — предшественники нынешних: уничтожали инакомыслящих, людей с другой культурой и языком.

О том, как важны тогда и сейчас слова «своих не бросаем», «памяти не предав», «мы помним», — очередной выпуск авторской программы «Тема недели». В выпуске — комментарий генерала Сергея Суровикина, видео Александра Малькевича о ракетном ударе ВСУ по российским журналистам, эксклюзивное видео из открывшегося в Пскове Музея оккупации.

«Тема недели» выйдет в эфир телеканала «Первый Псковский» сегодня, 22 октября, в 20:00, повтор программы — в воскресенье в 12:10.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 октября 2022

Елена Цунаева стала гостем радио «7 НЕБО»

22 октября 2022

Свыше 11 миллиардов частных инвестиций привлекла управляющая компания «Моглино»
22 октября 2022

«Тема недели»: своих не бросаем
22 октября 2022

Музей оккупации открыли сегодня в Пскове
22 октября 2022

ОЭЗ «Моглино» улучшает инфраструктуру Псковской области
22 октября 2022

Жителей сожжённых деревень вспоминают сегодня в Псковской области
22 октября 2022

До +10 градусов тепла без осадков прогнозируют завтра в Псковской области
22 октября 2022

ОЭЗ «Моглино» планирует привлечь новых резидентов в Псковскую область

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...