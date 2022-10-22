«Тема недели»: своих не бросаем

15:35, 22 октября 2022, ПАИ





Не бросаем ли мы своих? Можно сказать, что за последние несколько дней этот вопрос обрёл новое наполнение. Ещё более актуальным он стал после того, как появились сообщения о том, что жители сразу нескольких муниципалитетов Херсонской области эвакуируются под угрозой эскалации военных действий со стороны Украины: ВСУ всё равно, куда летят их снаряды и ракеты — в садики, школы или жилые дома.

Точно так же в годы Великой Отечественной поступали нацисты — предшественники нынешних: уничтожали инакомыслящих, людей с другой культурой и языком.

О том, как важны тогда и сейчас слова «своих не бросаем», «памяти не предав», «мы помним», — очередной выпуск авторской программы «Тема недели». В выпуске — комментарий генерала Сергея Суровикина, видео Александра Малькевича о ракетном ударе ВСУ по российским журналистам, эксклюзивное видео из открывшегося в Пскове Музея оккупации.

«Тема недели» выйдет в эфир телеканала «Первый Псковский» сегодня, 22 октября, в 20:00, повтор программы — в воскресенье в 12:10.