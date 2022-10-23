Россиянам станут сообщать, что они стали предпенсионерами

00:25, 26 октября 2022, ПАИ

Минтруд РФ с 2025 года планирует сообщать россиянам о том, что их статус изменился — они стали предпенсионерами, в беззаявительном порядке, сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала «Госуслуги». Соответствующий законопроект представлен на общественное обсуждение», — говорится в сообщении.

Сейчас для подтверждения статуса предпенсионера необходимо получить справку, обратившись в отделение Пенсионного фонда или через портал госуслуг, уточнили в ведомстве. Справка нужна для получения льгот.

Как уточнили в министерстве, с 2025 года граждане начнут проактивно получать информацию об отнесении их к категории предпенсионеров.

