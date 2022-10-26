ВИДЕО Ксения Собчак была замечена на границе Белоруссии и Литвы

21:18, 26 октября 2022, ПАИ

Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы, рассказал РИА Новости источник, пожелавший остаться неназванным.

«Пешком через Видзы», — сказал собеседник агентства.

По информации источника РИА Новости, коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу проходит и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту – Кузьмин). Им двоим уже предъявлено обвинение.

Согласно Уголовному кодексу, подпункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере» предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а также штраф до одного миллиона рублей.

Сама Собчак, по информации источника РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву, причём до последнего момента все думали, что она летит в Турцию — именно туда на сегодня ею был куплен билет. RT со ссылкой на источник сообщал, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским, пока неясно.

Тем не менее Ксения Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора: «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой ещё Ростех? При чём тут, ради бога, Чемезов? Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всём быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так и всё действительно недоразумение».

Видео опубликовал Telegram-канал Mash,