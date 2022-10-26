Телеведущая Ксения Собчак сбежала в Литву

15:17, 26 октября 2022, ПАИ

Телеведущая Ксения Собчак покинула Россию, она въехала в Литву через Белоруссию, сообщили в правоохранительных органах. Об этом пишет ТАСС.

Правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться, добавил источник агентства.

Ранее стало известно о задержании бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым.