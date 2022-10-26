Коммерческий директор Ксении Собчак подозревается в вымогательстве

13:04, 26 октября 2022, ПАИ

Задержанный коммерческий директор медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне источник агентства рассказал, что Суханов задержан в Москве. До этого Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что он не выходит на связь с утра. Позже она подтвердила задержание своего коммерческого директора. Информацию про обыски в своем загородном доме телеведущая пока не комментировала.

«Это продолжение той большой истории», - сказал собеседник. В начале октября МВД России объявило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и «высокопоставленных лицах» и требовали деньги за ее удаление. Министерство не называет имена фигурантов и сами Telegram-каналы, отмечая лишь, что в уголовное дело попали «владельцы и администраторы». В частности, в СИЗО оказались 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, и уроженец Ульяновска. Возбуждены уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах.

По данным информированного источника, речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief». «Среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров «Ростеха», - уточнил собеседник агентства. «Ростех» на запрос воздержался от комментария по данному вопросу.