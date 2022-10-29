Ксения Собчак заявила, что находится в тяжелом положении
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила свое текущее положение на фоне уголовного дела о вымогательстве против ее коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского, сообщает Лента.ру.
По словам Собчак, сейчас она не заходит в Telegram так же часто, как раньше. «Очевидно, все мои мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей», — рассказала она.
Напомним, что на прошлой неделе Ксения Собчак сбежала в Литву.
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