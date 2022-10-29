В деле о вымогательстве Ксения Собчак стала свидетелем

00:30, 29 октября 2022, ПАИ

Следователь МВД отменил постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее ТАСС сообщил, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Сама Собчак не комментировала сообщения о своём процессуальном статусе.

В среду Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. В подмосковном доме Собчак прошёл обыск, сама журналистка уехала из России.