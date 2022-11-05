ВСУ готовятся к новому наступлению и усиливают обстрелы

23:15, 05 ноября 2022, ПАИ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) усиливают обстрелы в Херсонской области в рамках подготовки к наступлению. Об этом в своём телеграм-канале сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«[ВСУ] готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолёты тактической и вертолёты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», — отметил он.

По словам Стремоусова, на николаевском участке боевого соприкосновения увеличилась интенсивность обстрелов со стороны ВСУ. На других участках фиксируются передвижения техники и переброска пехоты ВСУ. Российские военные уничтожили огневую позицию украинской самоходной артиллеристской установки «Акация».