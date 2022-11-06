Новый ФАП возводят в Струго-Красненском районе
Строительство фельдшерско-акушерского пункта идёт в деревне Заполье Струго-Красненского района, сообщает газета «Струги».
Главный врач межрайонной больницы Дмитрий Мельцер посетил место строительства, где вкручиваются сваи на месте будущего ФАПа.
Новый модульный ФАП будет установлен по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее в рамках этой же программы был произведён ремонт в Псковской стоматологической поликлинике.
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