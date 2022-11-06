Ремонт стоматологических кабинетов завершили в псковской поликлинике
Ремонт кабинетов проведён в Псковской областной стоматологической поликлинике, сообщает телеграм-канал комитета по здравоохранению Псковской области.
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения отремонтированы два кабинета — ортопедического и терапевтического приёма, кабинет дежурного врача и кабинет медицинских сестёр. В помещениях обновлены стены, потолки и двери.
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