Велосипедист попал под колёса ВАЗа на Северном обходе Пскова
ДТП с участием велосипедиста произошло на Северном обходе Пскова 8 ноября в 20:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.
19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 допустил наезд на 41-летнего велосипедиста, который двигался по обочине в попутном направлении. Пострадавший доставлен в медучреждение.
На месте ДТП работали бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ДПС.
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