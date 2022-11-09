Велосипедист попал под колёса ВАЗа на Северном обходе Пскова

10:32, 09 ноября 2022, ПАИ

ДТП с участием велосипедиста произошло на Северном обходе Пскова 8 ноября в 20:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 допустил наезд на 41-летнего велосипедиста, который двигался по обочине в попутном направлении. Пострадавший доставлен в медучреждение.

На месте ДТП работали бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ДПС.