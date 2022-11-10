Лауреатом премии Достоевского стал псковский писатель

10:23, 10 ноября 2022, ПАИ

Писатель Игорь Смолькин (Изборцев) получил литературную премию имени Ф. М. Достоевского «За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей.

8 ноября в издательском совете Русской православной церкви состоялось торжественное вручение дипломов и памятных призов лауреатам XVII открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу».



В этом году на конкурс поступило 159 изданий от 53 издательств из разных регионов России, Белоруссии и Польши. По итогам работы конкурсной комиссии были определены 62 лауреата.

В торжественной церемонии награждения приняли участие председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан (Никитин), ректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, архимандрит Макарий (Веретенников), первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А. В. Щипков, лауреат патриаршей литературной премии В. Ю. Малягин, писатели и издатели.