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Культура

Лауреатом премии Достоевского стал псковский писатель

Писатель Игорь Смолькин (Изборцев) получил литературную премию имени Ф. М. Достоевского «За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей.

8 ноября в издательском совете Русской православной церкви состоялось торжественное вручение дипломов и памятных призов лауреатам XVII открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу».

В этом году на конкурс поступило 159 изданий от 53 издательств из разных регионов России, Белоруссии и Польши. По итогам работы конкурсной комиссии были определены 62 лауреата.

В торжественной церемонии награждения приняли участие председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан (Никитин), ректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, архимандрит Макарий (Веретенников), первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А. В. Щипков, лауреат патриаршей литературной премии В. Ю. Малягин, писатели и издатели.

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